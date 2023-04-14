В БДИПЧ ОБСЕ потребовали от Еревана расследовать жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим

В Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ потребовали от Еревана немедленно провести расследование по факту жестокого обращения с задержанным азербайджанским военнослужащим.
«Кадры очевидного жестокого обращения с азербайджанским военнослужащим в Армении вызывают глубокую тревогу, инцидент должен быть немедленно расследован, что поможет обеспечить привлечение виновных к ответственности в соответствии с нормами международного права», - заявило в пятницу БДИПЧ ОБСЕ в своем микроблоге в твиттере.
Как сообщалось ранее, на этой неделе в Армении были задержаны двое азербайджанских военных, которые оказались на армянской территории в связи с тем, что заблудились при неблагоприятных погодных условиях.
При этом армянские СМИ и соцсети распространили в четверг фотографии и видеокадры того, как один из азербайджанских военных подвергается издевательствам.
В свою очередь, Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту пыток над азербайджанским военнослужащим, который считался пропавшим без вести при неблагоприятных погодных условиях на территории Нахчыванской Автономной Республики и через несколько дней поисков был найден и задержан в Армении.
Уголовное дело возбуждено по статье 115.2 УК Азербайджана (пытки пленных, жестокое или бесчеловечное обращение с ними) в связи с распространенным в социальных сетях видео, на котором наглядно видно, как пытают связанного военнослужащего ВС Азербайджана Гусейна Ахундова (2003 г.р.).
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