Россия и Узбекистан обсудили рост поставок нефти и нефтепродуктов

Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил в Москве с министром энергетики Узбекистана Журабеком Мирзамахмудовым вопросы сотрудничества в газовой, нефтяной, электроэнергетической отраслях, включая проекты ВИЭ и ГЭС, а также в сфере атомного строительства, сообщила пресс-служба российского правительства.

В ходе встречи речь, в частности, шла о возможности увеличения поставок нефти и нефтепродуктов в Узбекистан, а также о перспективах участия компании "Росатом" в строительстве новых объектов атомной энергетики.

В 2022 году товарооборот России с Узбекистаном вырос на 26% по сравнению с 2021 годом. Экспорт при этом увеличился на 17,7%, импорт - на 51,3% год к году. В 2023 году тенденция к росту сохраняется. По итогам января товарооборот увеличился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

РФ остаётся одним из ключевых инвесторов в экономику Узбекистана. Российские компании, включая компании сферы ТЭК, наращивают инвестиции в экономику страны и начали в 2022 году проработку новых 19 совместных проектов, говорится в сообщении.

Новак пригласил Мирзамахмудова принять участие в первой Кавказской инвестиционной выставке 3-4 мая в городе Минеральные Воды, а также Петербургском международном экономическом форуме 14-17 июня и Российской энергетической неделе в Москве 11-13 октября.