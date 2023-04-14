Раскрываемость преступлений в Азербайджане в I кв. 2023г составила 81,9% - глава МВД

В I квартале 2023 года 80,3% совершенных в Азербайджане преступлений составили преступления, не представляющие большой общественной опасности или нетяжкие преступления, раскрываемость преступлений составила 81,9%, сообщил министр внутренних дел страны Вилаят Эйвазов.

«В первом квартале 2023 года обеспечено раскрытие 81,9% преступлений. 80,3% совершенных преступлений составили преступления, не представляющие большой общественной опасности или нетяжкие преступления», - заявил Эйвазов, выступая в пятницу на заседании коллегии МВД Азербайджана.

По словам министра, за отчетный период сотрудники МВД совместно с органами прокуратуры установили и привлекли к ответственности виновных в совершении 95 преступлений, оставшихся нераскрытыми в предыдущие годы.

«За отчетный период обезврежено 170 криминальных группировок и привлечены к ответственности 59 человек за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, задержаны 1572 находившихся в розыске по обвинениям в совершении преступлений», - отметил также Эйвазов.

Кроме того, правоохранительными органами Азербайджана в I квартале 2023 года из незаконного оборота было выведено 1,418 т наркотических средств (на 354 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года), заключил глава МВД страны.

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