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Дальнее зарубежье 14.04.2023 21:19

Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в раскрытии документов Пентагона

Военнослужащему из подразделения ВВС Национальной гвардии США Джеку Тейшейре предъявили обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации Пентагона о национальной обороне и несанкционированном изъятии и хранении секретных документов, сообщает в пятницу CNN.

Минюст США запросил, чтобы Тейшейра до начала судебного разбирательства оставался под стражей. Предварительное слушание назначено на 19 апреля.

Согласно судебным документам, ФБР использовали платежную информацию социальной платформы Discord, чтобы опознать подозреваемого в деле об утечке документов. Представитель Discord заявил CNN, что платформа сотрудничает со следствием и заблокировала всех пользователей, связанных с распространением секретной информации, а также удалила контент, не соответствующий пользовательскому соглашению.

Именно Тейшейра управлял чатом в Discord, в котором документы были впервые опубликованы.

В минувший четверг сотрудники ФБР задержали Тейшейру по итогам расследования, которое продолжалось около недели.

6 апреля газета The New York Times написала, что партия секретных документов Пентагона попала в открытый доступ в социальные сети, они касались украинской армии. Позже газета сообщила, что в социальных сетях 7 апреля появилась новая порция секретных документов, в которых отражается политика США "от Украины до Ближнего Востока и Китая". Они, в частности, включают в себя "конфиденциальные слайды брифингов о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом".

Пентагон сообщал, что определяет источники просочившихся в социальные сети секретных материалов и оценивает масштаб утечки, к расследованию подключились Минюст и ФБР.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, УТЕЧКА


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