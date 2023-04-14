Золото резко дешевеет и может завершить в минусе первую неделю из семи

Цены на золото падают в пятницу на фоне укрепления доллара и могут прервать длившуюся шесть недель серию недельных подъемов, пишет MarketWatch.
Котировки июньских контрактов на золото на Нью-Йоркской бирже Comex к 19:17 по бакинскому времени упали на 2%, до $2013,5 за тройскую унцию.
Накануне контракт завершил торги на отметке $2055,30 за унцию - это второй результат в истории. Рекорд был зафиксирован 6 августа 2020 года и составляет $2069,40.
Давление на сырьевые рынки в пятницу оказывает укрепление доллара: индекс U.S. Dollar Index, отслеживающий его динамику относительно корзины из шести основных мировых валют, в ходе торгов поднимается на 0,45% после заявлений члена совета управляющих Федеральной резервной системы Кристофера Уоллера о том, что Федрезерву следует продолжать повышение процентных ставок.
"Пока очень сложно сказать, готово ли золото к покорению новых вершин в ближайшие дни, или ему потребуется несколько недель на консолидацию перед новым рывком наверх", - написал президент GoldSeek.com Питер Спина.
По его мнению, цены могут достичь диапазона между $2300 и $2500 за унцию, после чего у них появится возможность подняться до $2700 за унцию.
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