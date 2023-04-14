Китай увеличил потребление электроэнергии на 5,9% в марте

Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в марте повысилось на 5,9% в годовом выражении и составило 736,9 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики страны.
При этом спрос на электроэнергию в перерабатывающей промышленности вырос на 6,4%, до 511 млрд кВт.ч, в секторе услуг - на 14%, до 121,2 млрд кВт.ч. Спрос со стороны населения повысился на 5,7%, до 95,5 млрд кВт.ч.
В первом квартале потребление электроэнергии в стране составило 2,12 трлн кВт.ч, увеличившись в годовом исчислении на 3,6%. В том числе спрос в перерабатывающей промышленности повысился на 4,2%, до 1,38 трлн кВт.ч, в секторе услуг - на 4,1%, до 369,6 млрд кВт.ч, со стороны населения - на 0,2%, до 342,4 млрд кВт.ч.
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