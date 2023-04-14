Акции Европы выросли в пятницу и завершили в плюсе четвертую неделю подряд

Европейские фондовые индексы закрылись ростом в пятницу благодаря ожиданиям скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими мировыми центробанками.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,58% и составил 466,91 пункта. Индикатор завершил в плюсе четыре недели подряд впервые с начала декабря прошлого года.

Французский фондовый индекс CAC 40 поднялся на 0,52%, обновив рекорд. Британский FTSE 100 прибавил 0,36%, германский DAX - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,89%, испанский IBEX 35 - 0,57%.

"Аппетит к риску вернулся на рынки в последние 24 часа благодаря статданным из США, поддержавшим мнение о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может скоро закончить подъем ставки", - говорится в обзоре аналитиков Deutsche Bank.

Рост индекса оптовых цен в Германии в прошлом месяце замедлился до 2% в годовом выражении - минимума с января 2021 года, по сравнению с 8,9% в феврале, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Статданные из Франции и Испании также говорят об ослаблении инфляции. Так, во Франции рост потребительских цен, гармонизированных со стандартами Евросоюза, в марте замедлился до 6,7% в годовом выражении с 7,3% в феврале, в Испании - до 3,1% с 6%. Мартовская инфляция в Испании была минимальной с июля 2021 года.

Французский рынок продолжил расти вслед за котировками акций производителей товаров класса "люкс". Бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA прибавили в цене 1% и обновили исторический максимум, Hermes International - 1,5%.

Продажи модного дома Hermes в первом квартале выросли на 23%, до 3,38 млрд евро, сообщила компания в пятницу. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,17 млрд евро.

Акции французского производителя железнодорожных составов Alstom SA подешевели на 3%. Компания сообщила в пятницу, что ее главный финансовый директор Лоран Мартинес покинет свой пост в конце июля. Мартинес займет пост CFO телекоммуникационной компании Orange SA.

Стоимость акций нидерландского производителя навигационных систем TomTom NV подскочила на 7,3%. Компания вернулась на прибыльный уровень в первом квартале, а ее выручка увеличилась на 10%. Кроме того, TomTom подтвердила прогноз выручки на весь 2023 год.

Цена бумаг британской Dechra Pharmaceuticals Plc взлетела на 33%. Компания, выпускающая ветеринарные препараты, сообщила, что получила предложение о покупке за 4,6 млрд фунтов стерлингов от шведского фонда прямых инвестиций и ведет с ним переговоры.

Акции британского ритейлера Superdry подешевели на 17%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды, отозвала прогноз прибыли на текущий финансовый год, отметив сложную операционную среду, а также объявила о намерении разместить акции, чтобы укрепить баланс. Продажи весенне-летней коллекции Superdry не оправдали ожиданий, заявила компания.

Капитализация британских банков Standard Chartered и Barclays выросла на 4,4% и 3,2% соответственно благодаря сильным квартальным отчетам их американских конкурентов.