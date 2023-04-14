Минэкономразвития улучшило оценки снижения ВВП РФ в феврале до 2,8%, в январе – до 2,9%

Минэкономразвития пересмотрело динамику ВВП РФ в январе-феврале 2023 года в сторону улучшения на фоне выхода новых данных Росстата по квартальной динамике в 2022 году.

"В феврале 2023 года сокращение ВВП РФ в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития России, составило 2,8% г/г после 2,9% г/г в январе", - говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2023-2026 годы.

Ранее министерство оценивало спад ВВП РФ в феврале на 3,1% в годовом выражении и в январе - на 3,2%.

Как пояснили в пресс-службе Минэкономразвития, "уточнение ежемесячной динамики ВВП связано с публикацией Росстатом квартальных данных по ВВП за 2020-2022 годы".

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее в пятницу сообщило об улучшении прогноза по динамике ВВП на 2023 год - теперь министерство ждет рост на 1,2% вместо снижения на 0,8% в сентябрьской версии прогноза.