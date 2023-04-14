Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Дальнее зарубежье 14.04.2023 23:20

Канада доставила в Польшу восемь танков Leopard 2 для Украины

Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине, сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд.

"Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу", - написала она.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что Канада продолжит поставлять необходимые Украине вооружения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ТАНК


Похожие новости


Канада направила Киеву первый танк Leopard 2 Канада отправит Украине четыре танка Leopard 2 Канада может предоставить Украине четыре танка Leopard 2 Канада намерена разместить облигации на $372 млн для поддержки Украины Канада направит Украине еще 20 тыс. артиллерийских снарядов Канада выделяет Украине 1,5 млрд долларов на год - Зеленский Премьер Канады заявил, что Оттава поставит Киеву ПТРК NLAW и другое военное оборудование Трюдо встретится в Украине с Зеленским Президент США и премьер Канады обсудили вопросы помощи Украине Зеленский обсудил с премьером Канады оборонное сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az