Канада доставила в Польшу восемь танков Leopard 2 для Украины

Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине, сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд.
"Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу", - написала она.
При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что Канада продолжит поставлять необходимые Украине вооружения.
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