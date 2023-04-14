Канада доставила в Польшу восемь танков Leopard 2 для Украины

Канада завершила доставку в Польшу танков Leopard 2, которые должны быть переданы Украине, сообщила в соцсетях канадский министр обороны Анита Ананд. "Все восемь танков Leopard 2, обещанных Канадой Украине, прибыли в Польшу", - написала она. При этом глава оборонного ведомства подчеркнула, что Канада продолжит поставлять необходимые Украине вооружения.

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