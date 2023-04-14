Минэкономразвития ожидает ускорение годовой инфляции в РФ до 3,6% в июне

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во II квартале 2023 года на уровне 1,4%, в III квартале - 0,3%, в IV квартале - 1,9%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2023-2026 годы.
Как сообщалось, в I квартале 2023 года инфляция составила 1,7%.
Согласно прогнозу министерства, годовая инфляция с 3,5% на конец марта ускорится до 3,6% в июне, 4,7% в сентябре и 5,3% в декабре.
Как сообщалось, Минэкономразвития ранее в пятницу сообщило о снижении прогноза по инфляции на 2023 год до 5,3% с 5,5% в предыдущей версии (от сентября 2022 года).
Согласно новому прогнозу министерства, пик по годовой инфляции в РФ будет достигнут в I квартале 2024 года (5,5% в марте 2024 года), затем ожидается постепенное замедление годовой инфляции до 4% к концу 2024 года.
В Баку осудили сожжение флага Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване и потребовали наказать виновных
В БДИПЧ ОБСЕ потребовали от Еревана расследовать жестокое обращение с азербайджанским военнослужащим
Гафарова о мирном процессе с Ереваном: До сих пор не ясно, на что Армения надеется и ради чего тянет время
В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19
Раскрываемость преступлений в Азербайджане в I кв. 2023г составила 81,9% - глава МВД
Миллиардер Харрис может купить команду НФЛ за рекордные $6 млрд
ГНС зарегистрировала в Нахчыване компанию с уставным капиталом около 3,8 млн манатов
В Нахчыване зарегистрировано предприятие с капиталом почти 15 млн манатов
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
Американские миллиардеры в период пандемии увеличили состояние почти на треть
Канада доставила в Польшу восемь танков Leopard 2 для Украины
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Nar» создает новые рабочие места для слабослышащих
Новая кредитно-такситная карта Yelo
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС