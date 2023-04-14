В Азербайджане за 24 часа умерли четверо больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 82 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 701, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 88 случаях.

За 24 часа умерли четверо больных COVID-19 (накануне - трое). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 206 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 22 человека (+95 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 473 человека.

За сутки медики провели 851 тест на коронавирус против 1 тыс. 298 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 574 тыс. 219 тестов на COVID-19.

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