В Баку осудили сожжение флага Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване и потребовали наказать виновных

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана осудили сожжение в пятницу флага страны в ходе церемонии открытия чемпионата Европы (ЧЕ) по тяжелой атлетике в Ереване и потребовали наказать виновных.
«Осуждаем сожжение государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание!» - написал спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде в твиттере.
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