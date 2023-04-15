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Внешняя политика 15.04.2023 00:09

В Баку осудили сожжение флага Азербайджана на открытии ЧЕ в Ереване и потребовали наказать виновных

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана осудили сожжение в пятницу флага страны в ходе церемонии открытия чемпионата Европы (ЧЕ) по тяжелой атлетике в Ереване и потребовали наказать виновных.

«Осуждаем сожжение государственного флага Азербайджана на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении. Вызывает беспокойство тот факт, что организаторы не приняли никаких мер безопасности против подобных акций ненависти. Виновные должны понести соответствующее наказание!» - написал спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде в твиттере.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ФЛАГ, МИД


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