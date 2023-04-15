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Внешняя политика 15.04.2023 10:43

Община Западного Азербайджана осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с сожжением флага Азербайджана во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"Всего через день после того, как распространились кадры пыток азербайджанского военнослужащего в Армении, в этой стране был совершен очередной акт ненависти к Азербайджану. На церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване в прямом эфире сотрудник Общественного телевидения Армении, известный в этой стране дизайнер и человек, участвовавший в организации данного чемпионата, демонстративно сжег флаг Азербайджана", - говорится в заявлении.

Указывается, что, несмотря на то, что в законодательстве Армении неуважение к государственным символам иностранной страны является преступлением, полиция в тот же день освободила этого человека, совершившего преступление на глазах международной общественности: "Самое ужасное заключается в том, что сожжение азербайджанского флага на сцене сопровождалось аплодисментами зрителей, а поджегший флаг человек был встречен как герой многочисленными массами, в том числе членами парламента этой страны. Все это является показателем поддерживаемой государством и систематически проводимой в Армении политики этнической ненависти и азербайджанофобии".

Отмечается, что недостаточная реакция международного сообщества на преступления против человечности и военные преступления, совершенные Арменией, создает условия для усиления в этой стране расовой и дискриминационной политики и тенденций ксенофобии в обществе.

"Мы призываем международное сообщество дать адекватную оценку преступлениям Армении против человечности, таким как этническая чистка, расовая дискриминация", - указано в заявлении.

В.Алиев

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Тэги: ЗАП/АЗЕРБАЙДЖАН, ФЛАГ, СОЖЖЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ, АРМЕНИЯ

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