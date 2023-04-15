Байрамов обсудил с иранским коллегой текущую ситуацию в двусторонних отношениях

Cостоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Хоссейном Амиром Абдуллахианом, сообщает внешнеполитическое ведомсвто Азербайджана.
В ходе телефонного разговора министры обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Ираном.
"Стороны заявили о возможности продолжения переговоров и осуществления двусторонних визитов в случае необходимости. В то же время министры обменялись мнениями по региональным вопросам", - говорится в сообщении.
В.Алиев
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