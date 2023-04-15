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Оборона 15.04.2023 11:18

Подразделения азербайджанских коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на 2023 год, в оперативных подразделениях (коммандос) выполнены практические упражнения по огневой подготовке, сообщает Минобороны Азербайджана.

Как отмечается, были успешно выполнены задачи по уничтожению целей условного противника из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин с места и в движении.

"Основное внимание в ходе упражнений было уделено совершенствованию навыков обращения с оружием и боевых навыков военнослужащих. Коммандос выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - говорится в сообщении.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КОМАНДОС, УПРАЖНЕНИЯ, ПОДГОТОВКА

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