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Внешняя политика 15.04.2023 11:44

МИД Азербайджана прокомментировал сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало сожжение азербайджанского флага во время чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Армении.

"Мы решительно осуждаем этот акт, который является воплощением укоренившейся в Армении ненависти к Азербайджану на этнической почве. Правительство Армении, как сторона, организовавшая мероприятие, должно было своевременно предотвратить подобные события и принять соответствующие меры безопасности. Хотя лицо, совершившее этот акт, сначала было задержано, его последующее освобождение под бурные аплодисменты вызывает серьезную озабоченность. Армянская сторона должна немедленно привлечь к ответственности лицо, совершившее данное преступление на почве ненависти", - говорится в сообщении МИД.

МИД призвал решительно осудить это действие, "являющееся грубым нарушением правил поведения по спортивным соревнованиям, принятых Международной федерацией тяжелой атлетики, Международным олимпийским комитетом и другими соответствующими международными организациями, принять соответствующие меры наказания в отношении организаторов в рамках правил".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ФЛАГ, СОЖЖЕНИЕ


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