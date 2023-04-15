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Спорт 15.04.2023 13:08

Наши спортсмены заперты в отеле без доступа к СМИ - азербайджанский министр

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов прокомментировал сожжение азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"Поскольку Ереван не может обеспечить безопасность наших спортсменов, азербайджанская делегация не будет участвовать в соревнованиях, ожидается их возвращение на родину. Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле без доступа к СМИ. Мы призываем международное сообщество и международные спортивные организации резко осудить это варварское действие. Мы также призываем Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении. Мы считаем, что этот инцидент свидетельствует о неспособности Армении проводить международные спортивные соревнования и обеспечивать безопасность спортсменов", - написал Гаибов в своем аккаунте в Facebook.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЧЕМПИОНАТ, СПОРТСМЕНЫ, МИНИСТР


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