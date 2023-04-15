Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Внутренняя политика 15.04.2023 13:51

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту сожжения государственного флага страны на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, говорится в распространенной пресс-службой прокуратуры информации.

В Следственном управлении Генпрокуратуры уголовное дело возбуждено по статьям 12.2, 283.2.1 УК РФ (разжигание национальной ненависти и вражды с применением силы), 12.2, 283.2.2 (разжигание национальной ненависти и вражды с использованием должностного положения), 12.2, 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики).

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, ФЛАГ, СОЖЖЕНИЕ


Похожие новости


Генпрокуратура и МВД выступили с совместным заявлением о вооруженном инциденте в Баку Число пострадавших при подрыве на мине в Агдамском районе Азербайджана возросло до трех человек - Генпрокуратура Военная прокуратура Азербайджана начала расследование видео, связанного с армянскими диверсантами В Азербайджане солдат-срочник погиб из-за неосторожного обращения с оружием В Азербайджане возбудили дело по факту нападения на посольство в Великобритании В Азербайджане пользователя соцсети арестовали на месяц за размещение запрещенной информации В Азербайджан из России экстрадированы двое граждан страны Генпрокурор Азербайджана подчеркнул недопустимость незаконных визитов в Карабах Молодой человек подорвался на мине в Физулинском районе Азербайджана - Генпрокуратура Назначен новый прокурор города Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az