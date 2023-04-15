Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту сожжения государственного флага страны на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в столице Армении Ереване, говорится в распространенной пресс-службой прокуратуры информации. В Следственном управлении Генпрокуратуры уголовное дело возбуждено по статьям 12.2, 283.2.1 УК РФ (разжигание национальной ненависти и вражды с применением силы), 12.2, 283.2.2 (разжигание национальной ненависти и вражды с использованием должностного положения), 12.2, 324 (оскорбительные действия в отношении Государственного флага Азербайджанской Республики). В.Алиев

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