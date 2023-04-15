В Турции заявили, что сделка по F-16 ускорилась после принятия Финляндии в НАТО

Процесс продажи американских истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу TRT.

"Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился", - сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает "положительные результаты" по покупке истребителей F-16 у Вашингтона.

По словам дипломата, администрация американского президента Джо Байдена должна сначала снять возражения в конгрессе по данному вопросу, и турецкой стороне известно, что администрация "прилагает искренние усилия".

В.Алиев