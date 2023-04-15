В Турции заявили, что сделка по F-16 ускорилась после принятия Финляндии в НАТО

Процесс продажи американских истребителей F-16 Турции ускорился после принятия Финляндии в НАТО. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын телеканалу TRT.
"Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился", - сказал он.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара ожидает "положительные результаты" по покупке истребителей F-16 у Вашингтона.
По словам дипломата, администрация американского президента Джо Байдена должна сначала снять возражения в конгрессе по данному вопросу, и турецкой стороне известно, что администрация "прилагает искренние усилия".
В.Алиев
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с сожжением азербайджанского флага в Ереване
МИД Азербайджана прокомментировал сожжение азербайджанского флага на соревнованиях в Ереване
Подразделения азербайджанских коммандос выполнили практические упражнения по огневой подготовке
SIF увеличил в 2022г активы на 13%, прибыль – сократил на 12%
Азербайджан в феврале стал вторым крупнейшим поставщиком лесных орехов в Германию
Население Азербайджана в январе-марте увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 3%
Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, снявшаяся с ЧЕ в Армении после скандала с сожжением азербайджанского флага, вернулась в Баку
В Сумгаите взорвалась мина, есть жертвы
Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване
ГНС зарегистрировала в Нахчыване компанию с уставным капиталом около 3,8 млн манатов
В Нахчыване зарегистрировано предприятие с капиталом почти 15 млн манатов
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Nar» создает новые рабочие места для слабослышащих
Новая кредитно-такситная карта Yelo
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС