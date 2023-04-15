ВВС США отработали загрузку на бомбардировщики крылатых ракет с ядерным боезарядом

На авиабазе Майнот в штате Южная Дакота проведена тренировка по загрузке на американские стратегические бомбардировщики B-52H "боекомплекта", сообщило руководство базы, публикующее снимки операции.
На фотографиях видны действия наземных служб по подвеске на двух подкрыльевых пилонах бомбардировщика B-52H штатных крылатых ракет AGM-86B, способных нести ядерные боеголовки.
Тренировка на авиабазе Майнот проводилась в рамках начавшихся 11 апреля ежегодных командно-штабных учений Global Thunder 23, нацеленных на проверку боеготовности ядерных сил США, отметили на авиабазе.
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress способен нести на внешней подвеске до 12 крылатых ракет AGM-86B с ядерными боеголовками совокупной мощностью 1,8 мегатонн (что в 120 раз превосходит по мощности сброшенной США в 1945 году на Хиросиму ядерной бомбы), следует из данных Федерации американских ученых.
Майнот является авиабазой Командования глобальных ударов ВВС США, отвечающего за стратегические ядерные силы наземного и воздушного базирования. Основными соединениями, базирующимися на авиабазе Майнот являются 5-е бомбардировочное крыло, на вооружении которого состоят стратегические бомбардировщики В-52, и 91-е крыло межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.
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