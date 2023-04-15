Подписано Грантовое соглашение о выделении Японией 400 млн долларов на восстановление Украины

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель генерального директора Японского агентства международного сотрудничества JICA ("Джайка") Хидея Кобаяси подписали соглашение о выделении гранта от правительства Японии.

Как сообщила пресс-служба Минвосстановления, речь идет о выделении Украине гранта в 400 млн долларов, соглашение о котором было согласовано в конце марта 2023 года. Денежные средства будут выделены в рамках Программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру.

Средства будут выделяться на улучшение и поддержку следующих направлений: оборудование для гуманитарного разминирования; транспортное обслуживание; энергетическое обслуживание; управление отходами разрушений; водоснабжение; медицинское оборудование; оборудование для предоставления образовательных услуг; аграрный сектор; сектор общественного вещания; сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

"Кроме того, правительство Японии выделит 70 миллионов долларов грантовой поддержки восстановления Украины через механизм Программы развития ООН. В целом с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долларов на восстановление Украины", - отметили в Минвосстановления.

Японское агентство международного сотрудничества JICA ("Джайка") - это правительственная организация по оказанию технической, грантовой (безвозмездной) помощи, выделению льготных ссуд правительствам иностранных стран. "Джайка" является одним из крупнейших агентств в мире, которое оказывает помощь более 150 странам мира и является "единственным окном" в Японии, через которое оказываются все виды помощи в целях развития.

В.Алиев