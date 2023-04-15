Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Дальнее зарубежье 15.04.2023 21:00

Подписано Грантовое соглашение о выделении Японией 400 млн долларов на восстановление Украины

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель генерального директора Японского агентства международного сотрудничества JICA ("Джайка") Хидея Кобаяси подписали соглашение о выделении гранта от правительства Японии.

Как сообщила пресс-служба Минвосстановления, речь идет о выделении Украине гранта в 400 млн долларов, соглашение о котором было согласовано в конце марта 2023 года. Денежные средства будут выделены в рамках Программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру.

Средства будут выделяться на улучшение и поддержку следующих направлений: оборудование для гуманитарного разминирования; транспортное обслуживание; энергетическое обслуживание; управление отходами разрушений; водоснабжение; медицинское оборудование; оборудование для предоставления образовательных услуг; аграрный сектор; сектор общественного вещания; сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.

"Кроме того, правительство Японии выделит 70 миллионов долларов грантовой поддержки восстановления Украины через механизм Программы развития ООН. В целом с начала года была достигнута договоренность между Украиной и Японией о выделении более 600 млн долларов на восстановление Украины", - отметили в Минвосстановления.

Японское агентство международного сотрудничества JICA ("Джайка") - это правительственная организация по оказанию технической, грантовой (безвозмездной) помощи, выделению льготных ссуд правительствам иностранных стран. "Джайка" является одним из крупнейших агентств в мире, которое оказывает помощь более 150 странам мира и является "единственным окном" в Японии, через которое оказываются все виды помощи в целях развития.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЯПОНИЯ, СОГЛАШЕНИЕ


Похожие новости


Байден и премьер Японии Кисида заявили о продолжении поддержки Украины и санкционной политики в отношении РФ В Японии заявили, что жесткая реакция на Россию важна для сдерживания Китая Япония увеличит финансовую помощь Украине до $300 млн - глава украинского Минфина Япония предоставит Украине средства химзащиты и беспилотники - министр обороны Зеленский выступает за новые механизмы международной безопасности Япония отправила Украине бронежилеты и каски Второй украинец заразился коронавирусом на борту лайнера "Diamond Princess", подтверждает Киев Зеленский рассказал премьеру Японии о "последних сдвигах в направлении прекращения войны" в Донбассе Зеленский может посетить Японию в октябре Премьер Японии выступает за сохранение антироссийских санкций до полного выполнения Минских соглашений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az