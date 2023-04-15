В Азербайджане за 24 часа умерло шестеро больных COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 79 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 780, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 82 случая.

За 24 часа от COVID-19 умерло 6 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 212 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 094 человека (+72 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 474 человека.

За сутки медики провели 1298 тестов на коронавирус против 851 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 575 тыс. 517 тестов на COVID-19.

В.Алиев