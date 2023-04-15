Европейская федерация тяжелой атлетики осудила сожжение азербайджанского флага в Ереване

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) выступила с заявлением в связи с инцидентом, произошедшем во время церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

"Европейская федерация тяжелой атлетики решительно осуждает инцидент с сожжением флага Азербайджана, произошедшего во время церемонии открытия Чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля 2023 года. EWF считает этот крайне серьезный и вызывающий сожаление жест посягательством на целостность спортивных ценностей и на универсальные принципы "Fair Play". EWF немедленно отреагировала на этот инцидент, выразив решительную позицию Оргкомитету, и потребовала дополнительных гарантий для безопасности всех участников этого соревнования. EWF постоянно находилась рядом с делегацией Азербайджана, выражая свою полную солидарность и поддержку спортсменам, тренерам и официальным лицам", - говорится в заявлении организации.

EWF выразила сожаление, что делегация Азербайджана была вынуждена покинуть соревнования, но в то же время высказала уважение этому решению.

"EWF по-прежнему солидарна со сборной Азербайджана", - резюмируется в заявлении.

В.Алиев