В Сумгаите взорвалась мина, есть жертвы

В жилом массиве Яшма в Сумгаите взорвалась мина, сообщают азербайджанские СМИ.
По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал.
На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.
В.Алиев
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