В Сумгаите взорвалась мина, есть жертвы

В жилом массиве Яшма в Сумгаите взорвалась мина, сообщают азербайджанские СМИ. По предварительным данным, погибли два человека, еще один пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В.Алиев

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