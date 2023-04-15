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Дальнее зарубежье 15.04.2023 20:54

Зеленский обсудил с Макроном его визит в Китай, ситуацию на фронте, подготовку к саммиту НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Стороны обсудили итоги недавнего визита президента Макрона в Китай. "Рассказал о ситуации на фронте и дальнейших намерениях по освобождению всех наших территорий. Отметил намерение Франции еще больше усилить важную поддержку Украины в поле боя", - отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

"Также обсудили подготовку к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле этого года и его ожидаемые результаты, в частности, о необходимости получения Украиной действенных гарантий безопасности еще до вступления нашей страны в Альянс. Отдельно уделили внимание реализации украинской формулы мира", - проинформировал президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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