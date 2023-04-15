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Спорт 15.04.2023 21:54

Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, снявшаяся с ЧЕ в Армении после скандала с сожжением азербайджанского флага, вернулась в Баку

Азербайджанская делегация по тяжелой атлетике, включая 4 спортсменов, которая отказалась от участия в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в связи со скандалом с сожжением азербайджанского флага на открытии турнира, в субботу вечером вернулась в Баку.

Делегация из Еревана вылетела в Тбилиси, оттуда далее рейсом в Баку.

В аэропорту в Баку делегацию встречали граждане, представители общественности и СМИ.

Р.Ахмедов

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Тэги: СПОРТСМЕНЫ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

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