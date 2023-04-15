Сборная Азербайджана по тяжелой атлетике, снявшаяся с ЧЕ в Армении после скандала с сожжением азербайджанского флага, вернулась в Баку

Азербайджанская делегация по тяжелой атлетике, включая 4 спортсменов, которая отказалась от участия в Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в связи со скандалом с сожжением азербайджанского флага на открытии турнира, в субботу вечером вернулась в Баку.

Делегация из Еревана вылетела в Тбилиси, оттуда далее рейсом в Баку.

В аэропорту в Баку делегацию встречали граждане, представители общественности и СМИ.

Р.Ахмедов