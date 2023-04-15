Украине нужны гарантии безопасности до вступления в НАТО - Зеленский

Действенные гарантии безопасности Украине нужны еще до вступления в НАТО, сказал в субботу в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия должна убраться с территории Украины. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова – ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать. Именно на таких принципах возвратятся безопасность и покой в международные отношения», - заявил президент.

Он отметил, что «именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная, ее также сегодня подробно обсудили с Макроном, как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности, Вильнюсский саммит НАТО».

«Наша общая позиция на саммите в Литве – всех государств-участников – может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность. Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до вступления в Альянс», - сказал Зеленский.