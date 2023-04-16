Главы МИД G7 обсудят «общий и согласованный» подход к КНР

Китай может оказаться в центре внимания министров иностранных дел стран "большой семерки" во время их встречи в японском курортном городе Каруидзава, заявил высокопоставленных представитель Госдепа, передает Reuters. По его словам, стороны, вероятно, обсудят свой "общий и согласованный" подход к Пекину.

"Существует коллективная озабоченность по поводу ряда действий, которые предпринимает Китай", - отметил представитель Госдепа.

Как указал чиновник из внешнеполитического ведомства США, на этом фоне не исключены какие-либо обсуждения по треку общей политики по китайскому направлению. При этом он не уточнил, стоит ли ждать каких-либо официальных договоренностей от G7.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона оценивает текущую напряженность в отношениях с Китаем как достаточно высокую. По его словам, в Вашингтоне хотели бы улучшить ситуацию.

В.Алиев