Трое сотрудников ООН погибли при боестолкновениях в Судане

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли при боестолкновениях в Судане. Об этом заявил 16 апреля представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану и главы миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.
Он отметил, что сотрудники ООН погибли при исполнении служебных обязанностей.
Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало.
В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.
Согласно последним данным, во время конфликта уже более 50 человек погибли, свыше 500 пострадали.
В.Алиев
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