Трое сотрудников ООН погибли при боестолкновениях в Судане

Трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН погибли при боестолкновениях в Судане. Об этом заявил 16 апреля представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Судану и главы миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес.

Он отметил, что сотрудники ООН погибли при исполнении служебных обязанностей.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом, который также возглавляет Суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командующим спецназом Дагало.

В результате утром 15 апреля начались столкновения возле военной базы в городе Мерове и в столице страны Хартум.

Согласно последним данным, во время конфликта уже более 50 человек погибли, свыше 500 пострадали.

В.Алиев