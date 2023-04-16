Италия передала Украине 20 самоходных артиллерийских установок

Италия отправила на Украину 20 самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает la Repubblica. Сегодня, 16 апреля, поезд с вооружением проследовал через город Удине.
Corriere della Sera отмечает, что в октябре 2022 года Италия уже направила несколько гаубиц M109L Украине.
Министр по связам с общественностью Лука Чириани подтвердил Rainnews24, что партия M109L направляется на Украину. По его словам, поставка входит в пакет военной помощи, одобренный предыдущим правительством Италии.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, занявшая этот пост осенью 2022 года, неоднократно заявляла о планах продолжать оказывать военную помощь Украине. В феврале 2023 года итальянское правительство одобрило шестой пакет помощи. По информации итальянских СМИ, в него войдут система ПВО и беспилотники.
В.Алиев
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