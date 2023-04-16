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Дальнее зарубежье 16.04.2023 19:00

В Финляндии с отсрочкой в 14 лет началась коммерческая эксплуатация 3-го энергоблока АЭС «Олкилуото»

В Финляндии новый 3-й энергоблок АЭС "Олкилуото" начал в воскресенье подачу электроэнергии в плановом режиме, заявили в компании-операторе Teollisuuden Voima Oyj.

"Третий энергоблок теперь готов. Тестовая фаза завершена, и сегодня, 16 апреля 2023 года, на нем началась регулярная выработка электроэнергии. Теперь 30% электричества в Финляндии будет поступать с АЭС "Олкилуото", - говорится на странице компании в твиттере.

При этом Associated Press отмечает, что 3-й энергоблок начали возводить в 2005 году, и изначально он должен был быть завершен в 2009 году. Однако из-за технических сложностей новый реактор подключили к национальной энергосистеме лишь в марте 2022 года, после чего начались фаза его тестирования. Окончательная сумма проекта, по мнению экспертов, составила порядка 11 млрд евро - почти в три раза больше изначальной.

Энергоблок строили в сотрудничестве с французской компанией Areva и немецкой Siemens.

Теперь Финляндия располагает пятью ядерными реакторами на двух АЭС - "Ловииса" и "Олкилуото", которые удовлетворяют потребности страны в электричестве более чем на 40%.

Ранее глава победившей на недавних выборах в Финляндии Национальной коалиционной партии Петтери Орпо заявлял, что будущий кабинет министров должен положить ядерную энергетику в основу энергетической политики страны.

Между тем, накануне ФРГ отключила от сети свои три последние АЭС.

В.Алиев

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, АЭС, РЕАКТОР, ПУСК

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