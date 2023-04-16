В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 66 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 830 тыс. 846, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрировано 79 случаев.

За 24 часа от COVID-19 умер 1 человек.

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 213 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 820 тыс. 153 человека (+59 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 480 человек.

За сутки медики провели 838 тестов на коронавирус против 1298 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 576 тыс. 355 тестов на COVID-19.

В.Алиев