Нетаньяху опроверг утечки Пентагона о том, что «Моссад» поощряет протесты в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки "Моссад" полностью ему подконтрольна, несмотря на публикации в СМИ о том, что ее руководство якобы поощряет антиправительственные протесты. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.
Нетаньяху подчеркнул, что на самом деле речь идет только о том, что юридический советник "Моссада" вынес заключение о допустимости участия младших офицеров разведслужбы в протестах, которые идут в Израиле против проекта судебной реформы.
По его словам, юридический советник "Моссада" заявил, что, в соответствии с израильским законодательством, младшие сотрудники "Моссада" могут участвовать в демонстрациях, не старшие сотрудники. Израильский премьер добавил, что это и стало причиной недопонимания.
По мнению Нетаньяху, "Моссад", израильская армия и службы внутренней безопасности работают рука об руку с ним над обеспечением безопасности Израиля.
Ранее стало известно, что по данным американской разведки, которые стали доступны в ходе утечки из Пентагона, руководство службы внешней разведки Израиля Моссад поощряло сотрудников агентства и израильских граждан к участию в антиправительственных протестах, охвативших страну в марте.
В.Алиев
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