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Регион 16.04.2023 22:01

Иранские военные успешно испытали новую противотанковую управляемую ракету с дальностью полета 8 км

Сухопутные войска Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провели успешное испытание новой противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) Sadid-365, сообщает "Тасним".

Глава организации по исследованиям и самообеспечению сухопутных сил КСИР Али Кухестани заявил агентству, что ракетой можно наносить удары на расстоянии до 8 км, причем она способна поражать различные типы бронетехники. По его словам, ракета сможет преодолевать даже систему активной защиты танков.

Генерал добавил, что бронетранспортеры сухопутных сил КСИР будут оснащать четырьмя ПТУР Sadid-365.

В 2021 году, напоминает "Тасним", КСИР представил противотанковые ракеты Almas для наземных пусковых установок и дальнобойностью в 8 км. Однако специалисты КСИР уже разработали воздушную версию этой ракеты, которую можно запускать с БПЛА.

При этом ряд наблюдателей ранее высказывал мнение, что ракеты Almas созданы на основе израильских ПТУР Spike методом реверс-инжиниринга.

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Тэги: ИРАН, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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