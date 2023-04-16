Глава Минобороны Китая отмечает, что приехал в Москву в результате достигнутых договоренностей на высшем уровне

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу сообщил, что его визит в Москву - это результат достигнутых на высшем уровне договоренностей, он призван подчеркнуть стратегический характер двусторонних отношений.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Ли Шанфу напомнил, что его сегодняшний визит в Москву является результатом договоренностей президента РФ и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Это реализация ваших договоренностей с председателем КНР Си Цзиньпином, которых вы достигли в ходе его мартовского визита в Москву", - сказал он.

Ли Шанфу подчеркнул, что Россия стала первой страной его посещения после того, как он был назначен на должность министра обороны Китая. "Это мой первый зарубежный визит, я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений", - сказал он.