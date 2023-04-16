Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

13.04 $/bbl +/- WTI 82.16 -1.10 Brent 86.09 -1.24

Дальнее зарубежье 16.04.2023 22:33

Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

"Все в порядке, он уже не в отделении интенсивной терапии", - цитирует его брата Паоло Берлускони газета "Коррьере делла сера".

При этом в больнице отказались комментировать эту информацию, заявив, что в понедельник опубликуют очередной бюллетень по состоянию 86-летнего Берлускони.

Министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини написал у себя в соцсети "Удачи, Сильвио, мой друг", прикрепив к сообщению публикацию Corriere della Sera о состоянии экс-министра.

Берлускони попал в миланскую больницу "Сан-Раффаэле" 5 апреля с лейкемией и легочной инфекцией. Сообщалось, что он хорошо реагирует на курс лечения. Среди прочего, экс-премьер начал там курс химиотерапии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕРЛУСКОНИ, СОСТОЯНИЕ


Похожие новости


Лечение госпитализированного экс-премьера Италии Берлускони дает положительные результаты Берлускони проходит курс химиотерапии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az