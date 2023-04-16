Отношения РФ и Китая превосходят военные союзы времен «холодной войны» - министр обороны КНР

Отношения России и Китая превосходят военные союзы времен "холодной войны", заявил член Госсовета КНР, министр обороны страны Ли Шанфу. "У нас очень крепкие отношения. Они превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне. Они очень устойчивы", - сказал Ли Шанфу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».