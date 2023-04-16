Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 72 кг героина

Таможенные органы Азербайджана пресекли попытку контрабанды через территорию страны 71,8 кг героина. «Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана в грузовом автомобиле, следовавшем из Ирана в Турцию транзитом через территорию Азербайджана, на погранично-пропускном пункте "Шахтахты" обнаружили и изъяли 71,8 кг героина», - сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Азербайджана. Р.Ахмедов

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