Южная Корея и США начинают крупномасштабные воздушные учения

Южная Корея и США начали крупномасштабные совместные воздушные учения в понедельник, сообщает "Ренхап" со ссылкой на ВВС Южной Кореи.
Более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, примут участие в учениях. В свою очередь США развернут около 40 самолетов своих ВВС, таких как истребители F-16, штурмовики корпуса морской пехоты A-10 и F-35B, реактивные самолеты FA-18.
По данным военных, учения будут сосредоточены на повышении оперативной совместимости и комбинированных оперативных возможностей передовых истребителей союзников путем проведения различных учений, таких как групповой полет и операции непосредственной авиационной поддержки.
Учения пройдут в особо напряженной обстановке на Корейском полуострове.
В четверг КНДР сообщила о проведении первого испытания новой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18". Отмечалось, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын. По его словам, новая МБР значительно повысит эффективность ядерного контрудара Севера.
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