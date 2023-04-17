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ТЭК 17.04.2023 10:34

Министры G7 на переговорах в Японии не смогли договориться о сроках отказа от угля

Министрам энергетики, окружающей среды стран G7, собравшимся в Саппоро (Япония), после двух дней переговоров не удалось установить срок отказа от использования угля при производстве энергии, сообщает "Киодо".

Так, Британия и Канада настаивали на том, чтобы положить конец применению угля. Однако Япония, председательствующая на встрече, не захотела соглашаться на конкретную дату, до которой следовало бы покончить с практикой использования угля. Японии, не хватающей ресурсов, вероятно, потребуется использовать уголь, по меньшей мере, значительную часть 2030-х годов, поясняет агентство.

Однако министры дали обещание ускорить процесс поэтапного отказа от ископаемых носителей - газа, угля и нефти, с целью добиться углеродной нейтральности к 2050 году. В частности, участники переговоров согласились сократить выбросы парниковых газов от автотранспорта к 2035 году на 50% по сравнению с 2000 годом.

Также на переговорах речь шла об использовании водорода в электроэнергетике, об обеспечении энергетической безопасности, о гарантиях стабильных поставок таких важнейших металлов, как литий и кобальт, доступность которых зависит от стран вроде Китая.

"Киодо" напоминает, что состоявшаяся в Саппоро встреча стала первой на уровне министров стран G7 в преддверии саммита "группы семи" в мае в Хиросиме.

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Тэги: G7, УГОЛЬ, ОТКАЗ, СЛОЖНОСТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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