В Азербайджане проведены учения коммандос

Тактико-специальные учения проведены с личным составом оперативных (коммандос) подразделений, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что в соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.

«Коммандос успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий», - говорится в сообщении Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, основной целью учений, проведенных согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандос) подразделений.

Коммандос - это спецподразделения, которые появились в ВС Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.

Р.Керимов