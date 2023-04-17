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Оборона 17.04.2023 10:36

В Азербайджане проведены учения коммандос

Тактико-специальные учения проведены с личным составом оперативных (коммандос) подразделений, сообщили в понедельник в министерстве обороны Азербайджана.

Там отметили, что в соответствии с планом точным огнем из снайперских винтовок были уничтожены обнаруженные цели, расположенные на разных расстояниях.

«Коммандос успешно выполнили задачи по преодолению полосы препятствий», - говорится в сообщении Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, основной целью учений, проведенных согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2023 год, является совершенствование тактических навыков личного состава и повышение боеспособности оперативных (коммандос) подразделений.

Коммандос - это спецподразделения, которые появились в ВС Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.

Р.Керимов

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Тэги: КОММАНДОС, УЧЕНИЯ


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