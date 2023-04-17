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СНГ 17.04.2023 10:37

Число погибших при обрушении подъезда в казахстанском Жанаозене увеличилось до четырех человек

В Жанаозене (город в Мангистауской области Казахстана) из-под завалов обрушившегося подъезда дома извлечены тела еще трех погибших, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По состоянию на текущий момент спасателями из-под завалов живыми извлечены четыре человека и трое погибших", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об одном погибшем.

Руководитель пресс-службы МЧС Руслан Иманкулов подтвердил агентству "Интерфакс-Казахстан", что всего в результате ЧП погибли четыре человека.

Как сообщалось, в понедельник около 4 утра по местному времени в двухэтажном доме в Жанаозене произошел взрыв газового баллона, в результате чего произошло обрушение одного из двух подъездов. В разборе завалов задействованы более 30 единиц техники и порядка 300 человек: спасатели, включая кинологический расчет, военнослужащие Национальной гвардии, местные исполнительные органы, скорая медицинская помощь, полиция. В ДЧС Мангистауской области развернут оперативный штаб, открыт телефон "горячей линии".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОБРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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