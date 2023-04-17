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АПК 17.04.2023 10:54

Азербайджан увеличил за I квартал расходы на импорт продовольствия на 19%

Импорт продовольствия в Азербайджан в январе-марте 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,9% - до $583 млн 55,76 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В структуре продовольственного импорта основной объем пришелся на пшеницу – 356 тыс. 147,07 т (рост в 1,9 раза) на $108 млн 758,38 тыс., кукурузу – 22 тыс. 666,48 т (рост на 3,3%) на $8 млн 404,4 тыс., рис – 21 тыс. 956,8 т (рост на 37,1%) на $19 млн 294,07 тыс., чай – 3 тыс. 349,6 т (рост на 7%) на $17 млн 726,68 тыс., плодоовощную продукцию - 128 тыс. 287,42 т (спад на 2,9%) на сумму $83 млн 105,68 тыс., мясо - 11 тыс. 367,3 т (рост на 24,1%) на сумму $19 млн 259,23 тыс., масла растительного и животного происхождения – 29 тыс. 143,43 т (спад на 28,1%) на $41 млн 808,63 тыс.

Импорт сливочного масла в Азербайджан составил 4 тыс. 516,73 т (спад на 9,1%) на $25 млн 590,99 тыс.

В целом, на продовольствие пришлось 14,47% всего импорта в Азербайджан за отчетный период.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДОВОЛЬСТВИЕ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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