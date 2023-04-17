Алиев сменил начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Арзу Рагимова от занимаемой должности начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.
Другим распоряжением глава государства назначил Мюрсала Ибрагимова на должность начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.
Тексты распоряжений опубликованы в понедельник на сайте главы государства.
Рагимов занимал должность главы Службы с 13 февраля 2012 года.
Б.Рустамбеков
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