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Внутренняя политика 17.04.2023 11:09

Алиев сменил начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил Арзу Рагимова от занимаемой должности начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

Другим распоряжением глава государства назначил Мюрсала Ибрагимова на должность начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

Тексты распоряжений опубликованы в понедельник на сайте главы государства.

Рагимов занимал должность главы Службы с 13 февраля 2012 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: СЛУЖБА, НАЧАЛЬНИК, НАЗНАЧЕНИЕ

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