Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 82.52 +0.36 Brent 86.31 +0.22

Дальнее зарубежье 17.04.2023 12:19

Merck покупает разработчика препарата для лечения аутоиммунных заболеваний Prometheus за $10,8 млрд

Американская фармацевтическая компания Merck & Co.Inc. покупает Prometheus Biosciences Inc., занимающуюся разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, за $10,8 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Merck, компания заплатит $200 за акцию Prometheus.

"Приобретение Prometheus позволит Merck ускорить развитие в сфере иммунологии, где остаются существенные неудовлетворенные потребности пациентов", - заявил главный исполнительный директор Merck Роберт Дэвис, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сделка требует одобрения акционеров Prometheus. Стороны планируют закрыть ее в третьем квартале 2023 года.

Prometheus, в частности, разрабатывает препарат PRA023 для лечения язвенного колита и болезни Крона. В декабре 2022 года компания сообщила об успешном завершении второй фазы испытаний этого препарата.

Капитализация Prometheus по данным на закрытие рынка в пятницу составляла $5,42 млрд. За последний год она выросла более чем в 3 раза.

Merck объявила о покупке Prometheus в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФАРМКОМПАНИИ, СДЕЛКА


Похожие новости


США предоставят $2 млрд двум производителям препаратов от коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az