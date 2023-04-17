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Дальнее зарубежье 17.04.2023 11:53

Словакия передала Украине 13 МиГ-29 - Минобороны

Словакия передала украинской стороне все обещанные Братиславой истребители МиГ-29, сообщает в понедельник словацкая газета "Правда".

Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что все 13 самолетов уже находятся на территории Украины.

Ранее в апреле в администрации президента Польши также сообщили, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину.

МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Максимальная скорость у земли - 1500 км/ч, на высоте - 2450 км/ч. Потолок полетов - 18 тыс. м. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира. По некоторым данным, входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировали более 800 таких самолетов.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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