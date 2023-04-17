Словакия передала Украине 13 МиГ-29 - Минобороны

Словакия передала украинской стороне все обещанные Братиславой истребители МиГ-29, сообщает в понедельник словацкая газета "Правда".
Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что все 13 самолетов уже находятся на территории Украины.
Ранее в апреле в администрации президента Польши также сообщили, что несколько польских самолетов МиГ-29 доставлены на Украину.
МиГ-29 - советский и российский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и бортовой пушкой воздушных целей и для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения. Максимальная скорость у земли - 1500 км/ч, на высоте - 2450 км/ч. Потолок полетов - 18 тыс. м. Имеет многочисленные модификации, самолет эксплуатируют более 20 стран мира. По некоторым данным, входит в пятерку самых продаваемых истребителей в мире - всего экспортировали более 800 таких самолетов.
Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе
Алиев сменил начальника Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Азербайджан увеличил за январь-март выручку от экспорта полимерной продукции на 4%
SIF в 2023г заработает около 3,2 млн манатов от размещения депозитов в коммерческих банках Азербайджана
SOCAR в I квартале экспортировала нефтебитума и нефтяного кокса на $30 млн
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 72 кг героина
В Азербайджане зафиксирован суточный спад COVID-19
Туристический потенциал Азербайджана представят на выставке в Дубае
ГНС зарегистрировала в Нахчыване компанию с уставным капиталом около 3,8 млн манатов
В Нахчыване зарегистрировано предприятие с капиталом почти 15 млн манатов
Mitsubishi Heavy Industries получила контракты на создание и разработку противокорабельных ракет для военных Японии
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
При поддержке «Nar» продолжается 21-й сезон соревнования «Breyn Rinq»
«Nar» создает новые рабочие места для слабослышащих
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС