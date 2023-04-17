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Оборона 17.04.2023 11:46

Минобороны Азербайджана опровергло заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявление оборонного ведомства Армении об обстреле армянских позиций на границе.

«Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы обстреле подразделениями Азербайджанской Армии в Зодском направлении Басаркечярского района, не соответствует действительности», - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ОБСТРЕЛ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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