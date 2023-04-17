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Дальнее зарубежье 17.04.2023 19:03

Sega сделала предложение о покупке разработчика Angry Birds

Японская Sega Sammy Holdings Inc. близка к достижению договоренности о покупке финской Rovio Entertainment, разработчика популярной игры для мобильных устройств Angry Birds, пишет MarketWatch.

Оценка Rovio в рамках предполагаемой сделки - 9,25 евро за акцию плюс 1,48 евро за опцион, расчеты - денежными средствами.

Ранее переговоры о приобретении финской компании вела израильская Playtika Holding Corp. Стоимость сделки могла составить 8,5 евро за акцию, однако стороны не смогли договориться, и в марте переговоры завершились.

"На быстрорастущем мировом рынке игр особенно высокий потенциал имеет сегмент мобильного гейминга, и ускорение его освоения было и остается долгосрочной целью Sega, - приводит MarketWatch слова гендиректора японской компании Харуки Сатоми. - Благодаря комбинации брендов, героев, аудитории игр, корпоративной культуры и функционала обеих компаний будет создана значительная синергия".

Rovio рекомендовала акционерам принять предложение Sega и заявила, что держатели 49,1% акций и прав голоса уже согласились на сделку.

Завершение трансакции запланировано на третий квартал 2023 года.

Акции Rovio на торгах в понедельник дорожают на 17,8%, до 9,16 евро за штуку. За 3 месяца капитализация компании увеличилась на 58%, почти до 585,1 млн евро. Бумаги Sega подешевели в понедельник на 4,2%.

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Тэги: МИР, МОБИЛЬНЫЕ/ИГРЫ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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