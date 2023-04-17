Французские пожарные борются с первым крупным лесным пожаром в этом году

Французские пожарные более суток борются с пожаром, который охватил более 1 тыс. гектаров земли на побережье Средиземного моря, сообщает в понедельник Associated Press.
Пламя бушует на юге страны между населенными пунктами Баниюль-сюр-Мер и Сэрбэр, а также распространилось через границу - на северо-восток Испании.
На борьбу со стихией направлены сотни пожарных, а также пожарные самолеты.
Представитель спасательных служб страны рассказал СМИ, что крупнейшие очаги потушены, их удалось локализовать, однако пожарные бригады продолжают работу.
С испанской стороны пожарные заявили, что пламя подошло близко к городу Портбоу, но перестало распространяться и стабилизировалось. Также местные СМИ сообщают, что несколько десятков человек эвакуировали, а около 20 граждан Франции, которые не смогли пересечь границу, временно остались в городе.
Две пограничные дороги остаются перекрытыми.
В свою очередь, глава МВД Франции Жеральд Дарманен, который в понедельник посетил район, заявил, что в этом году сезон пожаров начался раньше из-за глобального потепления.
Французские власти призывают домовладельцев вырубать и прореживать деревья и кустарники вокруг своих участков, а также просят людей не бросать сигареты на землю, чтобы не начать пожар случайно.
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