Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса, однако Киев не заинтересовался таким предложением, сообщает в понедельник Associated Press.

"Продолжение конфликта будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира", - заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Хусейн сообщил, что у Багдада есть опыт в "общении со странами, между которыми существует напряженность", а потому Ирак готов "послужить миру" и взять на себя роль посредника.

Глава украинского МИД отказался от предложения, отмечает агентство. При этом он заявил, что надеется на улучшение отношений между Киевом и Багдадом.