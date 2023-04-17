Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

14.04 $/bbl +/- WTI 82.52 +0.36 Brent 86.31 +0.22

Дальнее зарубежье 17.04.2023 20:20

Ирак предложил выступить посредником в украинском конфликте

Власти Ирака выразили готовность стать посредниками в урегулировании украинского кризиса, однако Киев не заинтересовался таким предложением, сообщает в понедельник Associated Press.

"Продолжение конфликта будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира", - заявил глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Хусейн сообщил, что у Багдада есть опыт в "общении со странами, между которыми существует напряженность", а потому Ирак готов "послужить миру" и взять на себя роль посредника.

Глава украинского МИД отказался от предложения, отмечает агентство. При этом он заявил, что надеется на улучшение отношений между Киевом и Багдадом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАК, УКРАИНА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az